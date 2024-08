Kirchenaustritt in Baden-Württemberg: Kirchenzahlungen: Südwesten überweist 141 Millionen Euro

Kirchenaustritt in Baden-Württemberg

Die baden-württembergische Landesregierung bewertet den Vorstoß der Ampel-Koalition zur langfristigen Abschaffung von Staatsleistungen an die Kirchen äußerst kritisch. Ein Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte in Stuttgart: „Eine Ablösung darf nicht zu hohen finanziellen Belastungen für die öffentlichen Haushalte führen. Wir sehen daher in Zeiten knapper Kassen andere Aufgaben als politisch wichtiger an.“ Die Staatsleistungen betrugen im letzten Jahr rund 141 Millionen Euro.