Kirchen-Sanierung in Gerlingen Alte und verfaulte Balken fordern ihren Tribut

Von Klaus Wagner 18. Oktober 2018 - 17:00 Uhr

Der Pfarrer Jochen Helsen sichtet die alten Dachziegel – sie sollten eigentlich wiederverwendet werden. Nun hat man sich entschieden, neue zu nehmen. Foto: factum/Granville

Der Schaden am Petrus-Kirchturm in Gerlingen ist höher als erwartet. Die Sanierung wird deshalb um 150 000 Euro teurer.

Gerlingen - Jochen Helsen hat eigentlich prima Laune. „Im Ganzen sieht es recht gut aus“, sagt der „Bau-Pfarrer“, wie er auch genannt wird. Helsen, einer von drei Seelsorgern der Gelinger Petrusgemeinde, ist für alle Bauangelegenheiten der Gemeinde zuständig. Und damit auch für die Außensanierung von Kirche und Turm, die seit dem Frühjahr läuft. Diese wird umfangreicher als gedacht, denn die Schäden am Dach des Turms sind größer als erwartet. Damit steigen die Kosten. Ein Großteil der zusätzlichen Reparaturen ist schon erledigt, der Mehraufwand lässt sich relativ genau beziffern: 150 000 Euro. Die Stadt trägt einen Teil davon, gab der Bürgermeister Georg Brenner im Finanzausschuss bekannt. Die Stadt hat mit der Kirchengemeinde einen alten Vertrag, der dies regelt.

Monatelang war die komplette Kirche samt Turm von einem Gerüst umgeben, wurden seit dem Frühjahr an der Fassade und den alten Maßwerkfenstern Reparaturen vorgenommen. „Damit sind wir fertig“, erklärt Helsen, deshalb sei auch das Gerüst an dieser Stelle schon entfernt. Das Dach des Chores muss noch eingedeckt werden. Damit warte man aber, bis die Arbeiten am Dach des Turms abgeschlossen sind.

Viele Balken stellenweise verfault

„Da waren die Schäden größer als erwartet“, so Helsen, „die Balken haben bei den Vorbereitungen von außen ausgesehen, als ob sie in Ordnung wären.“ Erst als die Ziegel abgedeckt waren, seien zahlreiche verfaulte Stellen an den Balken erkennbar geworden – vor allem an deren Enden im Bereich der Traufen. Dort ist die Belastung durch Regenwasser am stärksten. „Das war außen hui und innen pfui“, fasst Helsen zusammen. Es sei aber erklärbar, da 70 bis 80 Prozent der Balken noch aus der Bauzeit im 16.Jahrhundert stammten.

Genau weiß man nicht, wie alt das Holz ist. Es sei aber eine gute Idee, dies zu erforschen, meint Helsen. Diese Untersuchung sei nicht teuer, „damit könnten wir einen interessanten Punkt der Kirchengeschichte vervollständigen“. Der sanierte konstruktive Teil des Turmdaches sei bereits von der Aufsicht abgenommen worden. Der Architekt und die Bauherrschaft hoffen, die Ziegel bis Ende November auf das Dach des Turms aufbringen zu können. Man nehme neue glasierte Biberschwanzziegel, der Kirchturm bleibe „so bunt wie er vorher war“. Die bisherigen Ziegel seien zwar erst gut 100 Jahre alt, man verwende aber sicherheitshalber neue.

Einen Teil der Mehrkosten trägt die Stadt

Bleibt die Frage der Finanzierung von 150 000 Euro Mehrkosten. Einen Teil trägt die Stadt, der Rest verteilt sich auf die Gemeinde und die übrigen Geldgeber wie Landeskirche und Denkmalschutz. Die Gemeinde hat sich vorgenommen, in diesem Jahr 100 000 Euro Spenden zu sammeln – dazu fehlen noch 38 000 Euro. Aktionen dafür sind bereits geplant. Heute gibt es von 13 Uhr an frisches Brot im Backhaus – und am Sonntag Musik.