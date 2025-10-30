Kirchen: Sagrada Família löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm ab

135 Jahre lang trug das Ulmer Münster den Titel des höchsten Kirchturms der Welt. Nun ist das vorbei – ein berühmtes Bauwerk in Barcelona hat den Rekord übernommen.
Barcelona/Ulm - Es geht nur um 1,41 Meter: Mit einer Höhe von rund 162,91 Metern überragt die Sagrada Família nun das Ulmer Münster knapp und ist damit der höchste Kirchturm der Welt. Mit dem Aufsetzen eines Kreuzsegments auf dem sogenannten Turm Jesu Christi wurde die berühmte Basilika in Barcelona am Donnerstag zum neuen Rekordhalter.