Kirche und KI: Vatikan warnt vor negativen Folgen von Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) rückt immer mehr in den Vordergrund der Informationstechnologie. Der Vatikan sieht darin auch Gefahren – und warnt in neuen Leitlinien vor dem „Schatten des Bösen“.











Der Vatikan warnt in neuen Leitlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz vor dem „Schatten des Bösen“ der KI. Diese könne grundsätzlich einen positiven Beitrag leisten und Chancen in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aufzeigen, heißt es in dem nun veröffentlichten Dokument. „Doch wie in allen Bereichen, in denen der Mensch zu Entscheidungen berufen ist, lauert auch hier der Schatten des Bösen.“