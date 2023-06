4 Der evangelischen Kirche in Sindelfingen gehen die Gemeindeglieder aus. Foto: Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofitsch

Eine Kirche, zwei Gemeindehäuser und ein Teil des Ökumenischen Zentrums im Hinterweil sollen veräußert werden. Die evangelischen Christen Sindelfingens stehen vor einem schmerzlichen Einschnitt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gott ist gnädig, aber die Statistik ist es nicht: Im Jahr 2030 wird es nur noch rund 5200 evangelische Christen in Sindelfingen geben. Deswegen will die Gesamtkirchengemeinde etwa die Hälfte ihrer Gebäude abgeben. Veräußert werden sollen demnach die Versöhnungskirche, das Gemeindehaus an der Johanneskirche, das Gemeindehaus an der Christuskirche und der evangelische Teil des Ökumenischen Zentrums im Hinterweil.