1 Im Dezember kommt Margot Käßmann in die Ludwisgburger Friedenskirche – als eine von vielen interessanten Menschen im Halbjahresprogramm der Citykirche. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Neues Programm: Mit „öffentlichkeitswirksamen Protestantismus“, der in die Gesellschaft ausstrahlt, will Ludwigsburgs Citykirchenpfarrer Martin Wendte Diskurse ermöglichen und gezielt auch die politische Dimension des Christentums hervorheben.















Link kopiert

Ob Margot Käßmann – einst Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) –, ob der pointierte Theologieprofessor Günter Thomas, die erst 26-jährige EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich oder der neue Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl: Im Winterhalbjahr bringt die evangelische Citykirche Ludwigsburg Menschen und Veranstaltungen in die Stadt, die anregen, an denen man sich aber auch reiben kann, und kombiniert das mit Kulturabenden mit hochkarätigen Künstlern und interreligiösen Diskussions- und Begegnungsformaten.

„Wir wollen als Kirche in die Öffentlichkeit wirken – nicht nur mit internen Themen“, sagt Citykirchenpfarrer Martin Wendte. Krieg, Corona, Rassismus, Post-Kolonialismus: „In Zeiten, die härter werden und in denen Orientierungswissen gefragt ist, hat die Kirche viel anzubieten, das ich in die Gesellschaft tragen will.“

Menschenrechts-Abend und interkonfessioneller Stammtisch

Das soll bei viel persönlicher Begegnung geschehen, aber auch in Online-Formaten wie der neuen Reihe „Dig.it.all“ am 7., 14. und 21. November, einem Kirchentalk mit renommierten Gesprächspartnern, zu dem man sich jeweils um 20 Uhr online dazuschalten, den man aber auch nachhören kann. Ganz unmittelbar in den Wortwechsel zu gehen: Das ermöglicht der neue christlich-muslimische Stammtisch in Markt 8 am Ludwigsburger Marktplatz, eine Kooperation mit der Islamischen Gemeinschaft Ludwigsburg. „Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist und wir die Möglichkeit zum intellektuellen Austausch und vertiefter Begegnung haben“, so Wendte. Es soll jeweils einen inhaltlichen Impuls geben und dann Gespräche bei Getränk und Knabbereien. Start ist am 25. Oktober um 19 Uhr.

Bei der Reihe „Fridayhour“ freitags um 19.30 Uhr in Markt 8 – immer mit musikalischer Begleitung, Getränken und Snacks – kommen Themen wie „Hast du eigentlich Angst vorm Tod?“ (23. September) aufs Tapet. Einen dieser Abende (11. November) bestreitet Anna-Lena Blaich, die für die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) arbeitet, die Menschenhandel und moderne Sklaverei bekämpft.

Gospel-Größen und ungewöhnliche Konzerte

Neben den Nachteulen-Gottesdiensten, die mit Vorträgen, Meditation und Musik von der Nachteulen-Combo gespickt sind, gibt es Tanzabende, die Reihe „Weisheit aus dem Märchen“ mit dem Psychotherapeuten Joachim von Lübtow, aber auch Konzerte und Theater. So gastieren am 3. Dezember die Golden Voices of Gospel aus New York in der Friedenskirche – „einer der besten Gospelchöre der Welt“, so Wendte. Am 19. November gibt Judy Bailey ein Benefizkonzert für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, am 27. November präsentiert der Ludwigsburger Komponist Volker Luft seine musikalische Biografie von Johann Sebastian Bach und Martin Luther. Konzerte mit nicht alltäglichem Programm und Instrumentarium – etwa von Christoph Haas am 29. Oktober mit Muschelhorn oder Röhrenglocken – oder ein Pantomime-Abend mit Carlos Martinez am 15. Oktober laden zu Neuentdeckungen ein. Margot Käßmann schließlich kommt mit Hans-Jürgen Hufeisen (Blockflöte) und Thomas Strauß (Klavier) am 4. Dezember zur Konzertmeditation „Die Weihnachtsbotschaft der Engel“.

Nicht in Schweigen versinken

Mit dem „öffentlichkeitswirksamen Protestantismus“ des „Art-und-Weise“-Programms will Wendte gezielt die politische Dimension des Christentums hervorheben, „auch weil wir weniger Johannes Raus haben, also öffentliche Personen, die sich zum christlichen Glauben bekennen und dazu stehen, dass sie daraus handeln“. In Zeiten radikaler gesellschaftlicher Transformation biete Kirche aber selbst denen, die nicht glaubten, „Werte, Traditionen und Sprachformen, die helfen, dass wir nicht in Schweigen versinken, wo Erklärungen zusammenbrechen“.