1 Gisela Schwager will den Glauben stärker in den Alltag einbinden. Foto: Simon Granville

Gisela Schwager ist seit diesem Monat Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Gerlingen. Dort will die Theologin auch neue Formen des Betens ausprobieren.









Gerlingen - Nach elf Jahren als Seelsorgerin an der Uniklinik Tübingen hat Pfarrerin Gisela Schwager im März ihr neues Amt in der evangelischen Kirchengemeinde Gerlingen angetreten. „Es war für mich an der Zeit, etwas Neues zu machen“, sagt die 59-Jährige. Wie auch in Tübingen soll ihr Hauptaugenmerk auf der Kinder- und Jugendarbeit sein. Zudem ist die Pfarrerin zuständig für den Bezirk Ost und Gehenbühl.