Kirche in Fellbach: Was macht der Kran an der Fellbacher Lutherkirche?

Was macht der Kran an der Fellbacher Lutherkirche?

1 Schäden an der Fassade am Turm der Fellbacher Lutherkirche – ein Wahrzeichen der Stadt – werden untersucht. Foto: Eva Schäfer/Sigerist

Passanten fragen sich, warum der Kran an der Lutherkirche in Fellbach im Einsatz ist. Die Vorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach erklärt die Gründe.











Die Lutherkirche ist eines der stadtprägenden Gebäude und steht direkt neben dem Fellbacher Rathaus – umso mehr wird wahrgenommen, wenn sich dort etwas tut. Was machte der Kran Anfang der Woche an dem Kirchengebäude? Wie Eva Bosch, die Vorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach erklärt, wurde mit dem Baukran eine zweite Voruntersuchung vorgenommen. Das Ergebnis sei: Eine Gefährdung bestehe demnach nicht. Lockeres Fugenmaterial sei am Mittwoch „restlos entfernt“ worden. Damit man auch künftig niemand gefährde, würden die Bauarbeiten mit Genehmigungsverfahren sowie Absprachen mit dem Denkmalamt angegangen, sobald eine Schätzung der Kosten vorliege.