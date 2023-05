1 Immer mehr Mitglieder kehren den Kirchengemeinden den Rücken zu. Foto: dpa/Ingo Wagner

Immer mehr Menschen kehren den großen Kirchen den Rücken zu. Davon sind auch die Gemeinden im Landkreis Esslingen betroffen. Gründe für das stetige Wachstum können die Kirchenvertreter nur vermuten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Esslingen - Rund 30 Euro ärmer und einen kurzen Trip zum Standesamt später, schon ist es passiert – der Austritt aus der Kirche ist vollzogen. Mehr als eine halbe Million Menschen kehrten 2019 auf diesem Weg den beiden großen Kirchen in Deutschland den Rücken zu, wie aus einer Erhebung der Datenbank Statista hervorgeht. Auch die Esslinger Kirchengemeinden sind von dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen. „Die Kirchenaustrittszahlen sind hoch und sie sind schon länger hoch“, bestätigt der katholische Dekan Paul Magino. Bereits seit einigen Jahren steige die Zahl der Menschen, die den Kirchen den Rücken zukehren, jährlich leicht an. Überraschend seien die 1695 Austritte im Dekanat Esslingen-Nürtingen, das dem Landkreis Esslingen entspricht, im Jahr 2019 also nicht. Jedoch „haben sich die Zahlen auf ein Niveau begeben, mit dem wir früher nicht gerechnet hätten“, sagt Magino.