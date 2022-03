1 Bischof Frank Otfried July in der Markgröninger Bartholomäuskirche. Foto: STZN/Mathes

Es schmerze, dass die russisch-orthodoxe Kirche den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht verurteile, sagte der evangelische Landesbischof Frank Otfried July am Sonntag in Markgröningen.















Link kopiert

Gemeinsam mittendrin“ ist das Festjahr im Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen betitelt. Beim vom Posaunenchor untermalten Festgottesdienst in der Markgröninger Bartholomäuskirche am Sonntag – ihr 750-Jahr-Jubiläum ist Teil des Festjahres – stand allerdings nicht zuletzt das gemeinsame Entsetzen über die „unfassbaren Geschehnisse in der Ukraine“, so Dekan Reiner Zeyher, im Zentrum.

Durch Jahrhunderte sei Menschen dieser Sakralraum in Zeiten der Freude, aber auch der Not ein Kraftort gewesen, sagte Landesbischof Frank Otfried July bei seiner Festpredigt. Gerade sei er es wieder umso mehr. „Die Kirche ist ein Ort, an dem wir in diesen Tagen eines blutigen Aggressionskrieges mitten bei uns in Europa zusammenkommen und um Frieden beten, vielleicht in einer Intensität, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben.“ Es schmerze, sagte July, wie die russisch-orthodoxe Kirche, mit deren zweithöchstem Repräsentanten er vor wenigen Jahren in Moskau Gespräche über die Ökumene geführt habe, „jetzt in eigenartiger Weise diesen Angriffskrieg nicht verurteilt“. Auf die Frage „Wie versteht ihr euren Glauben in diesen Zeiten?“ habe er keine Antwort erhalten.

Vertrauen neu gewinnen für eine „befreiende Botschaft“

Auch die Kirche hierzulande müsse indes schauen, wie sie sich für die Zukunft aufstelle, um „Vertrauen neu zu gewinnen, bei allen Notwendigkeiten der Veränderungsprozesse, nicht nur, weil es um uns als Institution geht, sondern damit die Menschen die Botschaft von Jesus Christus als befreiend, entlastend und beflügelnd erfahren“. Mit Konzerten, Diskussionen, Theater und Feierlichkeiten wird das Festjahr im Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen das ganze Jahr über begangen. Näheres zum Programm unter www.gemeinsammittendrin.de.