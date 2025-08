Kirche: Britische Erzbischöfin hielt Partnerin jahrelang geheim

Loni Anderson ist tot Sitcom-Star stirbt kurz vor 80. Geburtstag

Loni Anderson ist gestorben. Die Schauspielerin aus der Sitcom "WKRP in Cincinnati" und Ex-Frau von Burt Reynolds starb wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Los Angeles.