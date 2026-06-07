2029 sollen die evangelischen Kirchenbezirke Esslingen und Bernhausen zusammengelegt werden. Diese Veränderungen stehen für die Gläubigen an.
Dass es passieren wird, ist seit Ende 2023 bekannt. Da wurde der landeskirchliche Dekanatsplan 2030 veröffentlicht, und er beschreibt einen „notwendigen Transformationsprozess“. Die evangelische Landeskirche in Württemberg hat begleitend zum Pfarrplan eben diesen Dekanatsplan entworfen. Dessen Kern: Etwa im selben Maß wie Pfarr- sollen Dekanatsstellen reduziert werden. Dazu werden Kirchenbezirke zusammengelegt. Dies trifft auch die vier Bezirke im Landkreis Esslingen.