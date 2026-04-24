Kirche als Second-Hand-Depot: In Botnanger Kirche werden jetzt Möbel gelagert – „Diese Dinge haben eine Seele“

Die Umwandlung von Gotteshäusern geht weiter: In der früheren Christus-Erlöser-Kirche in Botnang werden nun Second-Hand-Schätze gelagert – ein sozialer Gedanke steckt dahinter.
In der ehemaligen katholischen Christus-Erlöser-Kirche in Botnang ist neues Leben eingezogen – Gottes Nachmieter starten in ein neues Kapitel mit Second-Hand-Schätzen. Dort, wo bis November noch Gottesdienste gefeiert wurden, stehen heute Sofas, Schränke, Teppiche und Lampen. Das frühere Gotteshaus in der Hochhaussiedlung Laihle nahe der Leharstraße wird ab sofort als Lager für gebrauchte Möbel und Haushaltswaren genutzt. Der neue Mieter ist der Stuttgarter Auktionator Andreas Graf von Brühl. Er hat die Firma Nimm’s mit beim Schmidt gekauft und lagert in der profanierten Kirche Möbel und Wohnaccessoires aus Haushaltsauflösungen.