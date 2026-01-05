Lars Herold fordert den seit 32 Jahren amtierenden Kirchberger Bürgermeister heraus. Das möchte er im Fall einer Wahl anders machen.
Wenn ein Bürgermeister fest im Sattel zu sitzen schien, dann ist es der mittlerweile 61 Jahre alte Frank Hornek, der die Position als Rathauschef von Kirchberg an der Murr seit seiner ersten Wahl im Jahr 1994 innehat. Nur 2002 gab es einen Gegenkandidaten, bei den beiden folgenden Wahlen trat er als einziger Kandidat an. Zuletzt war er im Jahr 2018 mit einer Mehrheit von 94,6 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von knapp 35 Prozent zum vierten Mal in seinem Amt bestätigt worden. Allerdings trugen die Wähler auch einige andere Namen in die Stimmzettel ein, was für eine gewisse Unzufriedenheit spricht.