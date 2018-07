Kirchberg an der Murr Lastwagen kippt in den Fluss

Von red/spo 23. Juli 2018 - 21:33 Uhr

Dramatische Bilder im Kreis Ludwigsburg: Rettungskräfte mussten einen Lastwagen bergen, der in den Fluss gekippt war. Ein Mann wurde verletzt.





Steinheim - Ein Lastwagen ist am Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Weg von Steinheim (Landkreis Ludwigsburg) nach Kirchberg (Rems-Murr-Kreis) kurz nach der Schweißbrücke in die Murr gestürzt, nachdem er in einer Kurve mit einem Pkw zusammengestoßen war.

Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Kran wurde angefordert, um den im Fluss liegenden Lastwagen zu bergen. Der Autofahrer wurde laut der Polizei leicht verletzt, der Lastwagenfahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien, er blieb unversehrt. Laut der Polizei Aalen ist der Unfallhergang noch unklar.