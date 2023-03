Knatsch in Kirchberg an der Murr

Die Gemeinderätin Manuela Vodopija verlässt die Freie Liste und wechselt zur Bürger-Union Kirchberg. Sie geht nicht im Guten.









Im Gemeinderat von Kirchberg/Murr knirscht es – genauer gesagt, in der Fraktion der Freien Liste. Manuela Vodopija, die im Jahr 2019 mit 662 Stimmen erstmals in den Gemeinderat gewählt worden ist, hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie die Freie Liste mit sofortiger Wirkung verlassen und der Fraktion Bürger-Union Kirchberg (BUK) beitreten wird. Diese Entscheidung habe sie aus freien Stücken getroffen.

Als Grund nennt sie, dass ihre persönlichen Auffassungen sehr häufig mit den in der Fraktion der BUK vertretenen und weniger mit denen der Freien Liste übereingestimmt hätten. Allerdings, auch das geht aus ihrer Mitteilung hervor, war das nicht die einzige Ursache. Sie wirft der Fraktionsvorsitzenden und Kreisrätin Gudrun Wilhelm vor, „gern dominant“ zu agieren. Und sie bedankt sich ausdrücklich nur bei dem dritten Mitglied der Fraktion, Martin Wolf, für die gute Zusammenarbeit.

Vodopija kein Mitglied des Vereins Freie Liste mehr

Gudrun Wilhelm wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sondern verwies auf eine bereits am Montag verschickte Pressemitteilung. Demnach wurde in der Mitgliederversammlung des Vereins Freie Liste Kirchberg am vergangenen Donnerstag beschlossen, dass Manuela Vodopija kein Mitglied mehr ist und damit auch nicht mehr der Gemeinderatsfraktion Freie Liste angehört.

Mit dem Wechsel Vodopijas zur BUK ist diese mit dann fünf Sitzen die stärkste Fraktion im Kirchberger Gemeinderat, die Freie Liste hat nur noch zwei. Solche Wechsel hat es laut Bürgermeister Frank Hornek bereits in der Vergangenheit gegeben, allerdings eher selten.