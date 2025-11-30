Kirchberg an der Murr: Frank Hornek will nach 32 Jahren weiterhin Bürgermeister bleiben

1 Frank Hornek hat seine Bewerbungsunterlagen eingereicht. Foto: privat

Nach 32 Jahren im Amt will Frank Hornek weiter Bürgermeister von Kirchberg an der Murr bleiben – und „mit Elan und viel Freude bei der Arbeit“ an die letzten Jahrzehnte anknüpfen.











Frank Hornek ist seit 32 Jahren Bürgermeister von Kirchberg an der Murr – und möchte es gerne bleiben. Wie bereits beim Spatenstich zum Neubau der Gemeindehalle Anfang August angekündigt, reichte er nun seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 8. Februar 2026 ein. „Damit möchte ich zum fünften Mal zum Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg gewählt werden“, schreibt er in einer Pressemeldung.