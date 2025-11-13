Kirchardt im Kreis Heilbronn: Kleintransporterfahrer stirbt nach Unfall auf A6

Tödlicher Crash auf der A6: Ein Kleintransporter rast ins Stauende, der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Wie es dazu kam und was das für den Verkehr bedeutete.
Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Der 35-Jährige habe das Stauende zu spät bemerkt und sei durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.