Kirchardt im Kreis Heilbronn: Kleintransporterfahrer stirbt nach Unfall auf A6

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Tödlicher Crash auf der A6: Ein Kleintransporter rast ins Stauende, der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Wie es dazu kam und was das für den Verkehr bedeutete.











Link kopiert



Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Der 35-Jährige habe das Stauende zu spät bemerkt und sei durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.