Kirbe steigt an vier Tagen in Weissach: Riesenfete startet an Halloween

Kirbe steigt an vier Tagen in Weissach

1 Einst in der alten Festhalle, inzwischen in der Strudelbachhalle: die Weissacher Kirbe Foto: Archiv

Partys mit DJs, ein Familientag und zum Abschluss ein Konzert – das Programm der Weissacher Kirbe hat es in diesem Jahr in sich. Los geht’s an diesem Donnerstag mit der großen Halloween-Party in der Strudelbachhalle. Einlass ist ab 20 Uhr, DJ Kevin Christens legt ab etwa 21 Uhr auf. Gäste, die verkleidet erscheinen, erhalten einen Kurzen aufs Haus. Das Mindestalter für die Party ist 18 Jahre, ohne Ausweis kein Einlass. Der Eintritt beträgt 8 Euro.