Wo kann der Herbst in Stuttgart und der Region bei Wein, Bier und leckeren heimischen Spezialitäten gefeiert werden? Eine Auswahl schöner Feste zum Zelebrieren der goldenen Jahreszeit liefert unser Überblick.

Feuerseefest Stuttgart

Direkt bei der Johanneskirche rund um den Feuersee im Stuttgarter Westen findet die gleichnamige Sause statt. Veranstaltet wird das traditionelle Straßenfest jedes Jahr vom Rosenau Kulturverein und dem Kulturzentrum Merlin. Die Live-Bands sind ein Besuchermagnet. Zu Punk-Rock und Ska-Klängen wird unter freiem Himmel getanzt, an den zahlreichen Ständen modernes Design, außergewöhnliche Mode oder junge Kunst geshoppt.

Lesen Sie auch

Rund um den ehemaligen Löschwasserteich nutzen zudem Vereine, Aktivisten und Initiativen die Gelegenheit, die Besucher über ihre Arbeit zu informieren.

Was Feines ins Glas oder auf den Teller gibt es auch. Schwäbisches und Internationales kann geschlemmt werden.

Wann: Vom 12. September bis 15. September rund um den Feuersee in Stuttgart-West

Schlachtfest Stuttgart Mühlhausen

Zur Hüttengaudi mit Schlachtfest lädt der Musikverein Stuttgart Mühlhausen in den Flecken ein. Wie der Name des Festes schon sagt, steht das Kulinarische absolut im Mittelpunkt. Fans von Deftigem wie Schlachtplatten oder schwäbischem Döner dürfen sich freuen.

Verschiedene Musikkapellen spielen am Festsamstag in der Turn- und Versammlungshalle zudem zünftig auf. Die Hüttenschlager stimmen auf die kommende Wasen- und Skisaison ein. Wer mag, kommt passend in Dirndl oder der Krachledernen.

Der Festsonntag startet ab 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen. Passend zur Weinlesen wird neuer Wein und frisch gebackener Zwiebelkuchen verkostet.

Wann und wo: Am 14. und 15. September in der Turn- und Versammlungshalle, Arnoldstraße 10, Stuttgart-Mühlhausen

Herbstflohmarkt Stuttgart

Es darf wieder gestöbert und gefachsimpelt werden auf dem großen Herbstflohmarkt in Stuttgart. Rund um den Marktplatz, Schillerplatz, die Stiftskirche, das Alte Schloss, die untere Hirschstraße und die Dorotheenstraße bieten Händler ihre Waren feil.

Kunsthandwerkliches, Spielzeug, Sammlerstücke, Handarbeiten, Kleider, antiquarische Bücher, Schallplatten, Babyausstattungen oder Modellbahnen kann erworben werden. Beim Bummeln ist immer auch ein nettes Schwätzchen mit den Verkäufern oder der Austausch mit Sammlerkollegen drin.

Wann: Sonntag, 15. September, von 11 Uhr bis 18 Uhr

Cannstatter Volksfest

Zelte, Riesenrad und Achterbahnen sind aufgebaut und locken mit wummernden Beats und ordentlich Lichterspektakel alljährlich im Herbst auf den Wasen zum Cannstatter Volksfest. 1818 schenkten Königin Katharina und ihr Mann König Wilhelm I. nach Ende einer schweren Hungersnot den Bürgern das Fest, das später als Erntedankfest gefeiert wurde. Die 24 Meter hohe, prächtig geschmückte Fruchtsäule inmitten des Festplatzes erinnert noch daran. Heute ist der Cannstatter Wasen – nach der Münchner Wiesn – das zweitgrößte Volksfest der Welt. Fahrgeschäfte mit ordentlich Speed, aber auch Klassiker wie Kettenkarussell, Riesenrad oder Hau-den-Lukas, Losbuden, Krämermarkt, Musikfeuerwerk, der Volksfestumzug, prächtig geschmückte Bier- und Festzelte mit Musik, Maßkrug und Göckele ziehen jedes Jahr zehntausende Besucher an.

Wann: Freitag, 27. September bis Sonntag, 13. Oktober. Montag bis Freitag ab 12 Uhr (Zelte ab 11 Uhr), Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11 Uhr. Ende: Sonntag bis Donnerstag, 23 Uhr; Freitag, Samstag und vor Feiertagen 24 Uhr. Am Eröffnungstag sind die Fahrgeschäfte, Festzelte und Buden ab 15 Uhr geöffnet.

Modellflugfest Aspach

Das Modellflugfest in Aspach im Rems-Murr-Kreis macht Familien und Flugzeugbegeisterten Spaß. Mit spektakulären Flugshows, Lehrer-Schüler-Fliegen, Dosenwerfen, leckerem Essen und selbstgemachten Kuchen und Torten. Gezeigt wird die ganze Bandbreite des Modellflugs mit Nachtflugprogramm am Samstag. Die Zufahrt erfolgt über Fürstenhof Aspach.

Wann: Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September

Fellbacher Herbst

Erntedank-, Heimat- und Weinfest zugleich: Der Fellbacher Herbst ist das Event in der gleichnamigen Großen Kreisstadt im Rems-Murr-Kreis. Jahr für Jahr steigt der Fellbacher Herbst immer am zweiten Wochenende im Oktober und hat sich zu einem Highlight im Festkalender im Großraum Stuttgart gemausert.

Los geht es am Freitagabend mit Weinprobe in der Schwabenlandhalle und dem Fellbacher Abend mit Blumenschmuckwettbewerb und Bühnenshow. Am Samstagabend hat die Herbstrede des amtierenden Oberbürgermeisters im Atrium der Schwabenlandhalle Tradition ebenso wie ein großer Festumzug. Wer mag, schlendert über den Rummel, hockt sich ins Festzelt oder lässt sich in der Altstadt von Weinstand zu Weinstand treiben. Auf dem Rathausplatz gibt es zudem Livemusik auf die Ohren. Sonntags ist verkaufsoffen und abends krönt ein Feuerwerk das bunte Treiben. Der Montagabend wird noch einmal stimmungsvoll, wenn die jungen Besucher bei einem Laternenumzug durch Fellbach ziehen.

Wann: Vom 11. Oktober bis 14. Oktober

Herbstmarkt und Drachenfest Ostfildern

Kunsthandwerk und Dekoration, Trödel und Antiquitäten werden alljährlich am Tag der deutschen Einheit im Scharnhauser Park in Ostfildern feilgeboten. Neben dem traditionellen Herbstmarkt im ehemaligen Landesgartenschaugelände wird viel für Familien geboten. Wer mag, bringt seinen Drachen mit. Denn auf dem großzügigen und offenen Gelände pfeift meist ein frisches Lüftchen, das für ordentlich Auftrieb sorgt. Wenn die vielen bunten Drachen dann am Herbsthimmel tanzen, ist das sehr hübsch anzuschauen.

Wann: Donnerstag, 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr

Goldene Oktobertage

Wenn sich der Sommer verabschiedet und der Herbst Hallo sagt, werden in Kirchheim/Teck im Landkreis Esslingen die Goldenen Oktobertage gefeiert. Jeder Tag steht dabei unter einem anderen Motto: Kindertag, Modeschauen, City-Lauf, Hocketsen, Food-Trucks und einiges mehr wird Besuchern geboten.

Wann: Vom 28. September bis zum 6. Oktober

Filderkrautfest Leinfelden-Echterdingen

Krautwetthobeln, Spitzkrautstemmen, Krautsalat und Krautburger – ganz Leinfelden-Echterdingen steht einmal im Jahr komplett im Zeichen des Filderspitzkrauts. Die Spiele beginnen mit dem traditionellen Fassanstich am Samstag. Es folgen zwei Tage voller kulinarischer Genüsse und Unterhaltung auf Plätzen und Straßen, in Gaststätten, Scheunen, Hallen und Lauben.

Wann: Samstag, 19. Oktober und Sonntag, 20. Oktober

Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg

Bereits zum 25. Mal verwandelt die weltgrößte Kürbisausstellung das Blühende Barock Ludwigsburg in eine Bühne für unvergleichliche Kürbiskunst. Kürbisse in jeder Größe, Form und Farbe schmücken den Schlosspark. Dieses Jahr stehen berühmte Persönlichkeiten im Rampenlicht der Kürbisschau - von historischen Personen bis hin zu modernen Ikonen. Das Repertoire ist breit: Die Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf hat ebenso einen Auftritt wie die weltberühmte Malerin Frida Kahlo und die mutige Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Eine Sonderausstellung anlässlich des Jubiläums erklärt mehr über die Herkunft und Sortenvielfalt der ausgestellten Kürbisse. Traditionell gibt es Deutschlands größte Kürbissuppe und das Kürbisschlachtfest. Beim Bummel durch die Ausstellung gibt es mehr als 600 Sorten der beliebten Herbstfrüchte wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse zu entdecken.

Wann: Noch bis zum 3. November

Musik- und Weintage Besigheim

Speis, Trank und gute Musi ist das Dreigestirn, das zu den Musik- und Weintagen ins schöne Besigheim lockt. Mehr braucht es nicht, um in der malerischen Kulisse des Weinortes an der Enz im Kreis Ludwigsburg eine gute Zeit zu haben.

Wann: Von Freitag, 13. September bis Sonntag, 15. September.

Traditionelle Kirbe Möglingen

Schon seit Jahrzehnten findet in Möglingen im Kreis Ludwigsburg jedes Jahr am dritten Oktobersonntag die traditionelle Kirbe statt. Überall duftet es fein, Künstler und Krämer stellen ihre Stände in der Ortsmitte auf, die Geschäfte und Läden im Flecken haben geöffnet und im Rathausfoyer wird die Ausstellung „Kunst und Kaffee“ gezeigt.

Wann: Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 18 Uhr

Benninger Kirbe

Der Termin für die Benninger Kirbe, die jedes Jahr am Wochenende vor Martini, also vor dem 11. November, stattfindet, ist im Kreis Ludwigsburg bei vielen rot im Kalender markiert. Die Kirbe, die etwa um 1900 eingeführt wurde, geht auf den Brauch des Kirbevergrabens zurück und wird heute noch von jungen Männern aus Benningen – den „Kirbebuben“ – gepflegt. Sie finanzieren die Kirbe und sammeln Geld für einen gemeinnützigen Zweck. Damals waren die Kirbebuben jene, die im folgenden Jahr zum Militär eingezogen wurden. Sie forderten die jungen Damen auf dem Kirbeplatz zum Tanz auf. Bis heute werden die Benninger Mädchen von den Kirbebuben um einen Kuss oder eine Unterschrift auf ihren Anzügen gebeten. Der Höhepunkt des Festes wird am Kirbemontag begangen. Nach Kirbepredigt und traditionellem „Sarg“ zu Grabe tragen, erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel und schallt von den Weinbergen wider.

Wann: Von Freitag, 8. bis Sonntag, 11. November

Drachenfest Renningen

Drachenvorführungen, Unterhaltsames für Kinder, Nachtflugshow mit Feuerwerk, Verkauf von Modelldrachen und zünftige Küche: Das Drachenfest in Renningen im Kreis Böblingen auf dem Flugplatz Malmsheim feiert den Herbst mit all seinen Facetten.

Wann: Samstag, 12. Oktober, ab 11 Uhr, Sonntag, 13. Oktober, ab 10 Uhr. Familien bezahlen acht Euro Eintritt, Einzelpersonen drei Euro Eintritt.

Interkulturelle Wochen Göppingen

Bei den Interkulturellen Wochen in Göppingen wird der Herbst einmal anders gefeiert. Es kann an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Events und Workshops teilgenommen und mitgemacht werden.

Wann: Von Freitag, 27. September bis Sonntag, 13. Oktober.