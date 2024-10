Kirbe in Weinstadt: Fünf Tage buntes Kirbetreiben in Beutelsbach

Vom 10. bis zum 14. Oktober steigt die Beutelsbacher Kirbe. Start ist am Donnerstag beim Kirbemarkt mit seinen rund 100 Ständen in der Ortsmitte.

Die Weinstädter Teilorte Beutelsbach und Schnait sind die Ortschaften, in denen die Tradition er Kirbe am intensivsten im gesamten Rems-Murr-Kreis gepflegt wird. In Schnait war das mehrtägige Kirbetreiben bereits im August. Vom 10. Oktober bis 14. Oktober findet nun die fünftägige Beutelsbacher Kirbe statt. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 10. Oktober, mit dem Kirbemarkt am Marktplatz und entlang der Buhlstraße von 8 bis 18 Uhr.

Beim Kirbemarkt ist in der Regel auch ein Scherenschleifer mit dabei. Foto: Gottfried Stoppel

Rund 100 Stände bieten laut Pressemitteilung der Stadt Weinstadt eine vielfältige Auswahl an Waren: Von Haushaltsartikeln über Blumen, Mode, Socken, Wellness-Produkten, Kunsthandwerk und Schmuck bis hin zu Bastelarbeiten, Kinderbüchern, Spielwaren, Tee, Gewürzen und Süßwaren ist alles dabei. Um 12 Uhr wird am Kirbedonnerstag der Kirbetrauben in der Beutelsbacher Marktstraße aufgehängt.

Am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, lädt dann die Musikvereinsband „Beutelsbacher“ von 18 Uhr an zur Kirbeparty auf dem Parkplatz vor der Beutelsbacher Halle ein. Karten gibt es im Internet unter www.mvbeutelsbach.de. Am Freitag, 11. Oktober, beginnt um 19 Uhr außerdem der Lampionumzug der Beutelsbacher Grundschüler zum Marktplatz. Es folgt ein Fackellauf und eine Drum-Show. Auf dem Marktplatz wird von 18 Uhr an bewirtet. Im Rathausfoyer werden am Freitagabend von 18 Uhr an außerdem die Kirbejubilare empfangen. Am Samstag, 12. Oktober, findet von 19 Uhr an der traditionelle Kirbeabend im Sängerheim statt.

Am Kirbesonntag, 13. Oktober, steht zunächst um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche auf dem Programm. Von 11 Uhr an ist Frühschoppen auf dem Vollmarplatz mit den Flößern. In der Ortsmitte stehen ein Kinderkarussell, Kinderschminken und ein Luftballonkünstler für die kleinen Gäste parat. Von 12 Uhr bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte in Endersbach und Beutelsbach zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. In der Stadtbücherei findet von 13 Uhr bis 16 Uhr ein Bücherflohmarkt statt, und um 14.30 Uhr öffnet das Kirbe-Café im Sängerheim. Als Höhepunkt des Beutelsbacher Kirbetreibens gilt der historische Festakt mit Sternenmarsch und Traubenaufhängen um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz und vor dem Rathaus. Mit dabei sind dann auch der Oberbürgermeister Michael Scharmann, Weinstadt-Weinkönigin Kim Würthele und die Württembergische Weinprinzessin Vivien Jesse. Am Montag, 14. Oktober, klingt die Kirbe von 18 Uhr an mit einem Abend in der Remstalkellerei mit den „Beutelsbachern“ aus.

Ein besonders kleiner Kirbejahrgang

Das Rätschen gehört mit zu den Kirbebräuchen. Foto: Gottfried Stoppel

Vor gut 20 Jahren ist auch in Beutelsbach zeitweise die Angst vor dem Ende der langen Kirbetradition umgegangen. Gerade noch drei einsame Kirbe-Musketiere jenes Kirbe-Jahrgangs hatten bei den weinseligen Stadtrundfahrten und beim viertägigen Kirbe-Treiben samt mühevollem Aufhängen des mindestens 80 Kilo schweren Kirbe-Traubens vor dem Rathaus mitgemacht. In den Jahren danach sind die Zeiten für die jeweiligen Kirbejährgänge wieder besser geworden. So um die 20 Teilnehmer zählt inzwischen regelmäßig der sogenannte grüne Kirbejahrgang.

Für diesen gilt es nicht nur, während der zwei Wochen dauernden abendlichen Besuche mit dem Kirbewagen bei Freunden der Tradition und in allerlei Gastwirtschaften Feierfähigkeit und Trinkfestigkeit unter Beweis zu stellen. Vom Jahrgang des Vorjahrs droht zudem Schabernack. Rätschenklau oder die Entführung des Kirbe-Karrens, bei der als Auslöse zum Beispiel zwei Kisten Wein fällig werden könnten.