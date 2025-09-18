Kinostart steht fest: Remake von Miami Vice nimmt Formen an

Hollywood bastelt erneut an einem Remake von "Miami Vice". Diesmal wird Joseph Kosinski den Film inszenieren. Universal hat auch bekannt gegeben, wann der Film in den Kinos anlaufen wird.

Hollywood bereitet das nächste Remake vor. Das amerikanische Branchenblatt "Variety" berichtet, dass Universal einen Kinostart für die Neuverfilmung der 1980er-Hitserie "Miami Vice" bekannt gegeben hat. Am 6. August 2027 soll der Film in den US-Kinos anlaufen. Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick", 51) inszeniert demnach den Film. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 beginnen.

Welche Schauspieler in die Fußstapfen von Don Johnson (75) und Philip Michael Thomas (76) treten, steht aktuell noch nicht fest. Johnson und Thomas verkörperten in "Miami Vice" jeweils die ikonischen Rollen Sonny Crockett und Rico Tubbs.

Story der Neuverfilmung

Das Remake sei inspiriert von der ersten Staffel und behandele den Glamour und die Korruption in Miami Mitte der 80er Jahre, heißt es. Dan Gilroy (66) und Eric Warren Singer (57) sind dem Bericht zufolge für das Drehbuch verantwortlich.

Geht damit der Höhenflug von Regisseur Kosinski weiter? Seine letzten Filme waren allesamt Kassenschlager: "Top Gun: Maverick" (2022) mit Tom Cruise (63) spielte über eine Milliarde Dollar ein. Sein neuester Film "F1" mit Brad Pitt (61) war der erste Kinohit für Apple. Dieser hat schon über 600 Millionen Dollar eingespielt.

Zweiter Anlauf

Michael Mann (82) hat die Hitserie bereits einmal verfilmt. 2006 kam eine Kinoversion der Kultserie mit Colin Farrell (49) und Jamie Foxx (57) in den Hauptrollen raus. Der Film floppte jedoch trotz der starken Besetzung an den Kinokassen und spielte weltweit nur 163 Millionen Dollar ein. Die Produktionskosten lagen bei kolportierten 135 Millionen Dollar.

Die ursprüngliche Show wurde von 1984 bis 1989 auf NBC ausgestrahlt und kam auf fünf Staffeln. Bis heute gilt die Serie als revolutionär für das Genre und prägt bis heute nachhaltig das Look-and-Feel der 1980er-Jahre.