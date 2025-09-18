Kinostart steht fest: Remake von Miami Vice nimmt Formen an

Hollywood bastelt erneut an einem Remake von "Miami Vice". Diesmal wird Joseph Kosinski den Film inszenieren. Universal hat auch bekannt gegeben, wann der Film in den Kinos anlaufen wird.
Hollywood bereitet das nächste Remake vor. Das amerikanische Branchenblatt "Variety" berichtet, dass Universal einen Kinostart für die Neuverfilmung der 1980er-Hitserie "Miami Vice" bekannt gegeben hat. Am 6. August 2027 soll der Film in den US-Kinos anlaufen. Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick", 51) inszeniert demnach den Film. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 beginnen.