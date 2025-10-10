"Ein Minecraft Film" gehörte zu den größten Kinoerfolgen des Jahres. Der Streifen spielte an den weltweiten Kinokassen fast eine Milliarde US-Dollar ein. Nun ist die Fortsetzung offiziell bestätigt.

Kinoerfolg "Ein Minecraft Film" erhält eine Fortsetzung. Der Film, der auf dem bislang meistverkauften Computerspiel basiert, ist aktuell mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 957 Millionen Dollar der dritterfolgreichste Titel des Jahres. US-Branchenmagazine berichten, dass Warner Bros. ein Sequel in Auftrag gegeben hat. Der US-Kinostart ist für den 23. Juli 2027 geplant.

Als Regisseur ist erneut Jared Hess (46) an Bord, der schon den ersten Film inszeniert hat. Details zur Geschichte der Fortsetzung bleiben vorerst unter Verschluss. Ob die Original-Besetzung zurückkehrt, ist noch unklar. In Teil eins spielten Jack Black (56) und Jason Momoa (46) die Hauptrollen. "Ein Minecraft Film" erzählt die Geschichte von vier Außenseitern, die durch ein Portal in eine kubische Welt transportiert werden. Sie tun sich mit dem erfahrenen Crafter Steve (Black) zusammen, um einen Weg zurück in ihre Welt zu finden.

Erfolgreiches Jahr für Warner

Mit "Ein Minecraft Film" startete in diesem Jahr die Erfolgsserie von Warner Bros. Sieben Filme in Folge haben am US-Startwochenende mehr als 40 Millionen US-Dollar eingespielt. Das war zuvor noch keinem Studio gelungen. Darüber hinaus knackten sie dieses Jahr als erstes Studio weltweit die Marke von vier Milliarden Dollar Umsatz.