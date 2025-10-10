"Ein Minecraft Film" gehörte zu den größten Kinoerfolgen des Jahres. Der Streifen spielte an den weltweiten Kinokassen fast eine Milliarde US-Dollar ein. Nun ist die Fortsetzung offiziell bestätigt.
Kinoerfolg "Ein Minecraft Film" erhält eine Fortsetzung. Der Film, der auf dem bislang meistverkauften Computerspiel basiert, ist aktuell mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 957 Millionen Dollar der dritterfolgreichste Titel des Jahres. US-Branchenmagazine berichten, dass Warner Bros. ein Sequel in Auftrag gegeben hat. Der US-Kinostart ist für den 23. Juli 2027 geplant.