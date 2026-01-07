Kinostart in Deutschland am 15. Januar: The Housemaid mit Sydney Sweeney erhält Fortsetzung

In den USA ist Paul Feigs neuer Film "The Housemaid" mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle bereits ein Riesenerfolg. Noch vor Kinostart in Deutschland wurde nun eine Fortsetzung der Buchverfilmung bestätigt.
In Deutschland ist "The Housemaid - Wenn sie wüsste" mit Sydney Sweeney (28) und Amanda Seyfried (40) noch nicht mal im Kino, in den USA ist der Psychothriller indessen so erfolgreich, dass nun bereits eine Fortsetzung bestätigt wurde. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat die Produktionsfirma Lionsgate grünes Licht für einen zweiten Teil mit dem Titel "The Housemaid's Secret" gegeben.