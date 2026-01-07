Kinostart in Deutschland am 15. Januar: The Housemaid mit Sydney Sweeney erhält Fortsetzung

In den USA ist Paul Feigs neuer Film "The Housemaid" mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle bereits ein Riesenerfolg. Noch vor Kinostart in Deutschland wurde nun eine Fortsetzung der Buchverfilmung bestätigt.

In Deutschland ist "The Housemaid - Wenn sie wüsste" mit Sydney Sweeney (28) und Amanda Seyfried (40) noch nicht mal im Kino, in den USA ist der Psychothriller indessen so erfolgreich, dass nun bereits eine Fortsetzung bestätigt wurde. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat die Produktionsfirma Lionsgate grünes Licht für einen zweiten Teil mit dem Titel "The Housemaid's Secret" gegeben.

Das Projekt, das auf dem zweiten Roman der Bestseller-Trilogie von Freida McFadden basiert, ist demnach bereits seit einigen Monaten in Arbeit. Die Produktion soll noch dieses Jahr beginnen. Sydney Sweeney soll erneut in der Hauptrolle zu sehen sein, ebenso Michele Morrone (35). Paul Feig (63) wird demnach erneut Regie führen.

"The Housemaid" kommt erst Mitte Januar in die deutschen Kinos

In den USA hat "The Housemaid" in den ersten zweieinhalb Wochen bereits 75,7 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. In Deutschland kommt der Film erst am 15. Januar in die Kinos. Der Thriller erzählt die Geschichte der jungen Millie (Sweeney), die als Haushälterin beim wohlhabenden Paar Nina (Seyfried) und Andrew Winchester (Brandon Sklenar, 35) einzieht, die einige gefährliche Geheimnisse hüten. Morrone spielt den Gärtner der Winchesters, der zu einem wichtigen Verbündeten für Millie wird.

Amanda Seyfried hatte bereits am vergangenen Wochenende bestätigt, dass eine Fortsetzung nahezu sicher sei. Sie hofft, auch wieder Teil der Produktion zu sein: "Ich bin mir fast sicher, dass ich einen kleinen Gastauftritt darin haben werde, denn es geht um Syd und ihre Arbeit für eine neue Familie", sagte sie gegenüber "Variety".