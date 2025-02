Kinostart im Sommer 2026: Film von Christopher Nolan: Erstes Bild zeigt Matt Damon als Odysseus

1 Matt Damon als Odysseus. Foto: Universal Studios. All Rights Reserved.

Lange Zeit stand es nicht fest, ein Bild liefert jetzt die Bestätigung: Matt Damon wird in Christopher Nolans neuem Film die Hauptrolle des Odysseus verkörpern.











"Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (54) verfilmt die Odyssee des griechischen Dichters Homer. Dieses Detail über seinen neuen Film "The Odyssey" wurde bereits an Weihnachten 2024 bekannt. Jetzt wurde ein erstes Bild der Hauptfigur veröffentlicht: Matt Damon (54), der mit Nolan für "Interstellar" und "Oppenheimer" zusammengearbeitet hat, verwandelt sich in Odysseus.