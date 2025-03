Kinostart im September: Leonardo DiCaprio startet YouTube-Kanal für Trailer zu neuem Film

Leonardo DiCaprio ist jetzt auf YouTube zu finden. Der Superstar promotet dort seinen neuesten Film "One Battle After Another", zu dem der erste Trailer erschienen ist.

Nach einem kurzen Teaser aus der Vorwoche hat das Filmstudio Warner Bros. nun auch den ersten längeren Trailer zum neuesten Film von Superstar Leonardo DiCaprio (50) präsentiert. Die schwarze Komödie mit dem Titel "One Battle After Another" soll im September in den US-Kinos starten. Für DiCaprio ist es die erste Filmrolle seit "Killers of the Flower Moon" aus dem Jahr 2023. Um den kommenden Titel zu promoten, hat der Star einen eigenen YouTube-Kanal gestartet - sein erster neuer Social-Media-Account in Jahren.

Details zur Handlung von neuem DiCaprio-Film

Auf seinen YouTube-Auftritt ist bislang lediglich ein Post zu finden, eben der Trailer zu "One Battle After Another". Nachdem bislang ein großes Geheimnis um die Handlung des Films von Regisseur Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "Boogie Nights", 54) gemacht wurde, enthüllt das über zweiminütige Vorschauvideo jetzt erste Details.

Demnach spielt DiCaprio eine Figur namens Bob Ferguson, einen zerzaust wirkenden ehemaligen Revolutionär, der versucht, seine Tochter zu retten. Mithilfe eines Münztelefons scheint er in dem Clip ehemalige Kameraden anzurufen, hat jedoch die abgesprochenen Codewörter vergessen.

"Ich brauche dich, Bruder. Sensei, bitte", fleht DiCaprios Bob an anderer Stelle seinen Schauspielkollegen Benicio del Toro (58) an, der in "One Battle After Another" wohl eine Art Mentor-Figur verkörpert. "Mut, Bob, Mut", rät der ihm daraufhin.

Neben den Erwähnten standen auch Oscarpreisträger Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Alana Haim und Chase Infiniti für "One Battle After Another" vor der Kamera. Das Werk von Regisseur Anderson soll US-Medienberichten zufolge ein Budget von 140 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Damit wäre es der bislang teuerste Film in Andersons Karriere. Es soll sich um eine lose Adaption des Romans "Vineland" von Thomas Pynchon (87) handeln.

Regisseur Anderson brachte im Jahr 2014 mit "Inherent Vice" bereits einen Roman Pynchons auf die Kinoleinwand - damals mit Joaquin Phoenix (50) in der Hauptrolle.