Justin Theroux durfte für "Der Teufel trägt Prada 2" mit der ikonischen Meryl Streep vor der Kamera stehen. Der Hollywood-Schauspieler verriet nun, wie es war, mit der dreifachen Oscarpreisträgerin zu drehen.
Einmal mit Meryl Streep (76) drehen - davon träumen wohl viele Schauspieler in Hollywood. Justin Theroux (54) gehört nun zu den Glücklichen, die diesen Traum verwirklichen konnten. Für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Modeklassikers "Der Teufel trägt Prada" stand der Schauspieler gemeinsam mit der 76-jährigen Leinwandlegende vor der Kamera.