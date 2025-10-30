Neve Campbell ist zurück: Im ersten Trailer zu "Scream 7" kehrt die Kultfigur Sidney Prescott auf die Kinoleinwand zurück. Doch Ghostface hat es auf ihre Tochter abgesehen ...
Der erste offizielle Trailer zu "Scream 7" ist da - und Horror-Fans dürfen jubeln: Neve Campbell (52) schlüpft wieder in ihre legendäre Rolle als Sidney Prescott. Gleich zu Beginn des Clips meldet sich Ghostface mit einem vertrauten, unheimlichen Satz zurück: "Hallo, Sidney. Hast du mich vermisst?" In der Vorschau wird deutlich, dass Sidney inzwischen mit ihrer Tochter Tatum (Isabel May) in einer idyllischen Kleinstadt lebt - bis der Killer wieder zuschlägt.