Kurz nach dem Start der Dreharbeiten zu "Jumanji 3" wurde ein erstes offizielles Bild zum Film veröffentlicht. Darin sind die Stars der Filmreihe zu sehen: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan.

Die beliebte Filmreihe geht in die dritte Runde: Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start der Dreharbeiten zu "Jumanji 3" wurde nun das erste Bild zum Film veröffentlicht. Darin sind die Stars der Filmreihe in ihren Kostümen zu sehen: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan. In der Caption steht: "Schau mal, wer da frei herumläuft." Am 10. Dezember 2026 kommt "Jumanji 3" in die deutschen Kinos.

Am Tag zuvor hatte Johnson bereits ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er Fans auf dem Studiogelände der Universal Studios überraschte, als er sich auf den Weg zum Set machte. "Ein kleiner Vorgeschmack auf 'Jumanji 3', sagte der Schauspieler in dem Video. Der 53-Jährige zeigte sich glücklich darüber, den Film in L.A. drehen zu dürfen. "Es ist so schön, in Los Angeles zu drehen", sagte er. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr in Los Angeles gedreht, daher ist es ein schönes Gefühl, eine Filmproduktion wieder in diese Stadt zu bringen.

Anspielung auf den Original-Film

Darüber hinaus verriet Johnson, dass sein Charakter Dr. Bravestone im Film eine besondere Halskette tragen wird. An dem Schmuckstück hängt ein Objekt aus dem ursprünglichen "Jumanji"-Film von 1995. "Das ist der Würfel aus dem Original-Film mit Robin Williams. Als Zeichen des Respekts gegenüber Robin und dieser gesamten Filmreihe, die er ins Leben gerufen hat, während wir unseren allerletzten 'Jumanji '-Film drehen", erzählte Johnson.

Die erste Fortsetzung "Jumanji: Willkommen im Dschungel" lief 2017 in den Kinos an und war ein globaler Hit. Der Film spielte weltweit über 950 Millionen Dollar ein. Der bislang dritte Teil der Reihe aus dem Jahr 2019 war mit einem Einspielergebnis von rund 800 Millionen Dollar ebenfalls ein großer Erfolg.