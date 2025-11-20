Kurz nach dem Start der Dreharbeiten zu "Jumanji 3" wurde ein erstes offizielles Bild zum Film veröffentlicht. Darin sind die Stars der Filmreihe zu sehen: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan.
Die beliebte Filmreihe geht in die dritte Runde: Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start der Dreharbeiten zu "Jumanji 3" wurde nun das erste Bild zum Film veröffentlicht. Darin sind die Stars der Filmreihe in ihren Kostümen zu sehen: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan. In der Caption steht: "Schau mal, wer da frei herumläuft." Am 10. Dezember 2026 kommt "Jumanji 3" in die deutschen Kinos.