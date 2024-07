Kinostart: Fatih Akin fühlt sich etwas in die Jahre gekommen

1 Der Filmemacher Fatih Akin Foto: Britta Pedersen/dpa

Akins Musik-Doku «Crossing The Bridge» kommt restauriert ins Kino. Das Werk ist mit ihm gealtert, sagt er. «So wie man die ersten Falten und grauen Haare kriegt - oder das Knie kaputtgeht.»











Hamburg - Der Regisseur Fatih Akin (50, "Aus dem Nichts") fühlt sich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. "Jetzt mache ich tatsächlich schon so lange Filme, dass die ersten restauriert werden", sagte Akin der Deutschen Presse-Agentur. Und fügte scherzend hinzu: "Man denkt, oh Mann, das Werk ist mit einem gealtert. So wie man die ersten Falten und grauen Haare kriegt - oder das Knie kaputtgeht."