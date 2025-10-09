Mit "Tron: Ares" kommt am 9. Oktober der dritte Teil des Sci-Fi-Klassikers "Tron" von 1982 ins Kino. Optisch setzt er voll auf das Original, die Handlung wurde innovativ neu programmiert.
Der Science-Fiction-Film "Tron" aus dem Jahr 1982 war bahnbrechend. Schließlich setzte er wie noch kein Werk der Kinogeschichte zuvor auf computergenerierte Effekte. Aus heutiger Sicht mögen diese befremdlich, gar unfreiwillig komisch wirken. Doch ebnete der Streifen mit Jeff Bridges (75) und Bruce Boxleitner (75) in den Hauptrollen maßgeblich den Weg für heutige CGI-Schlachten der Marke Marvel und Co.