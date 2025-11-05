Zählt man alle "Predator"-Filme zusammen, so handelt es sich bei "Badlands" bereits um den neunten Teil. Doch wie ordnet er sich in die Chronologie der Sci-Fi-Reihe ein?
Ob versus Alien oder versus Arnie - die intergalaktischen Großwildjäger aus der "Predator"-Reihe haben sich im Laufe ihrer fast 40-jährigen Leinwand-Geschichte schon mit diversen Kino-Ikonen angelegt. Herrjeh, sogar Danny "ich bin zu alt für den Scheiß" Glover (79) geriet bereits in ihr Fadenkreuz. Mit "Predator: Badlands" startet am 6. November ein weiteres Kapitel des Science-Fiction-Franchise, das 1987 als testosterongetränkter Überlebenskampf im Dschungel seinen Ursprung fand. Aber wo genau reiht sich "Badlands" in die Handlung ein?