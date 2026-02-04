Mit "Return to Silent Hill" erscheint am 5. Februar die dritte Kino-Umsetzung der Videospiel-Vorlage. Zurück an Bord ist Regisseur Christophe Gans, der vor genau 20 Jahren den Vorhof zur Hölle auf die Leinwand brachte.
Neben der "Resident Evil"-Reihe gelten unter horroraffinen Gamern die "Silent Hill"-Spiele als Gradmesser für immersiven Grusel. Allen voran der zweite Teil aus dem Jahr 2001 hob die erzählerische und atmosphärische Dichte auf ein neues Level und ließ manch Zocker staunen - Videospiele können eine derartig emotionale Geschichte erzählen?