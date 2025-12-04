Er ist wieder da: Bernd Stromberg will einfach nicht in Zwangsrente gehen. Mit "Stromberg: Alles wie immer" mosert er sich ab 4. Dezember durch sein zweites Kinoabenteuer.
Der biedere Büroalltag in der deutschen (und fiktiven) Capitol Versicherung AG, genauer gesagt der Abteilung für Schadensregulierung M-Z. Gibt es einen Ort, der mehr nach Alman schreit? Als im Jahr 2004 der Ekelchef Bernd Stromberg - mit diebeischer Freude von Christoph Maria Herbst (59) verkörpert - auf der Bildfläche erschien, fühlte sich wohl halb Deutschland an die eigenen beruflichen Strapazen erinnert. Nervige Kollegen, unangebrachte Witze, zu viel Arbeit für zu wenige Mitarbeiter und dazu auch noch dieser beschissene Filterkaffee... wer kennt es nicht?