Kinostart am 3. April: Eden mit Daniel Brühl: Wenn das Paradies zur Hölle auf Erden wird

1 Sydney Sweeney und Daniel Brühl suchen in "Eden" ein Leben fern der Zivilisation. Foto: Leonine

Am 3. April startet der Thriller "Eden" in den deutschen Kinos. Menschen mit Fernweh überlegen sich danach wohl doppelt, ihren Wunsch vom Auswandern in die Tat umzusetzen.











Was wie der Traum vom eigenen Garten Eden anmutet, entpuppt sich in Ron Howards (71) neuem Film Stück für Stück als Hölle auf Erden. Der Survival-Thriller "Eden", der am 3. April in den deutschen Kinos anläuft, erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Aussteigern, die auf einer entlegenen Pazifikinsel nach ihrem persönlichen Glück abseits der Zivilisation strebt - und das genaue Gegenteil findet.