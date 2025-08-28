Mit seinem neuen Film "Caught Stealing" liefert Darren Aronofsky für ihn ungewohnt leichtgängige Unterhaltung. Dennoch betont er: "Don't Call It Komödie!"
Tief- bis schwergängige Dramen und traurige Einzelschicksale, nicht selten mit Horror-Einschlag: Die Filme des US-Regisseurs Darren Aronofsky (56), von "The Wrestler" über "Black Swan" bis zu "The Whale" und "Mother!", bedienen sich in aller Regel ähnlicher Themen und Aussagen. Im Fall von "Caught Stealing", der hierzulande am 28. August in die Kinos kommt, reibt sich manch Kinogänger derweil verwundert die Augen.