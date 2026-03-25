Horst Schlämmer ist zurück - und gleich auf großer Mission. 17 Jahre nach dem letzten Kinofilm hat sich Hape Kerkeling wieder in Mantel, Perücke und Zähne gezwängt. Ob die Kinogänger bei "Horst Schlämmer sucht das Glück" die Glückseligkeit finden?
Die große Nostalgie-Welle rollt weiter. Ob Christoph Maria Herbst als Stromberg oder Bully Herbig mit "Kanu des Manitu" - jeder fühlt sich aktuell wohl beflissen, sich wieder in seine erfolgreichste Rolle zu verwandeln. So auch Hape Kerkeling, der 17 Jahre nach dem ersten Kinofilm in "Horst Schlämmer sucht das Glück" (Kinostart: 26. März) seine gleichnamige Kultfigur zurück auf die Leinwand bringt. Dazwischen hatte er sich jahrelang ganz von der Figur verabschiedet, diesem Prototypen alter weißer Mann, unverhohlen übergriffig, schamlos egoistisch, aber eben auch furchtbar lustig und liebenswert - zumindest damals. Über die Zeitgemäßheit einer solchen Figur lässt sich natürlich wieder einmal streiten.