Timothée Chalamets Tischtennis-Streifen und Oscaranwärter "Marty Supreme" startet endlich auch hierzulande im Kino. Was macht den Sportlerfilm so besonders?
Mit reichlich Kritiker-Vorschusslorbeeren aus anderen Ländern landet am 26. Februar endlich auch hierzulande "Marty Supreme" in den Kinos. Der mehrfach Oscar-nominierte Tischtennis-Streifen mit Timothée Chalamet (30) in der Hauptrolle ist, da sind sich die Stimmen größtenteils einig, einer der vielversprechendsten Beiträge der diesjährigen Academy Awards. Nicht obwohl, sondern gerade weil "Marty Supreme" kein klassischer Sportlerfilm geworden ist.