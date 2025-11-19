Paranoia, Zwiespalt und Absurdität: Mit seinem vierten Spielfilm namens "Eddington" holt Ari Aster zum stargespickten Rundumschlag aus.
Ob man nun ein Fan von Ari Asters (39) Arbeit ist, oder ihr nichts abgewinnt: Der Vorwurf, dass seine Werke zu gewöhnlich seien, kann nicht geltend gemacht werden. Mit seinem wilden Genre-Mix "Eddington", der am 20. November in den deutschen Kinos anläuft, beweist der US-amerikanische Regisseur das zum nunmehr vierten Mal. Es ist sein womöglich polarisierendster Film - und das will nach "Hereditary", "Midsommar" und "Beau Is Afraid" schon etwas heißen.