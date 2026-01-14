Nur rund ein halbes Jahr liegt zwischen der Veröffentlichung von "28 Years Later" und dessen Fortsetzung. Worauf dürfen sich die Fans bei "The Bone Temple" einstellen? Und worauf müssen sie sich gefasst machen?
Zu behaupten, dass der 2025 erschienene Horrorfilm "28 Years Later" die Anhängerschaft der von Danny Boyle (69) und Alex Garland (55) kreierten Virus-Apokalypse entzweit hat, wäre regelrecht untertrieben. Während positiv gestimmte Fans die inhaltliche und visuelle Neuausrichtung als sinnig und innovativ lobten, echauffierten sich Gegenstimmen vehement über den artifiziellen Look und eine groteske Story - zumal diese auch noch das düstere Ende des Vorgängerfilms "28 Weeks Later" aus dem Jahr 2007 zu widersprechen scheint.