Actionheld Hugh Jackman, das Comedy-Traumpaar Anke Engelke und Bastian Pastewka und ganz viele Schafe, die einen auf Sherlock Holmes machen: Kann die Krimiverfilmung "Glennkill - Ein Schafskrimi" das alles vereinen?
Im Krimigenre hat man schon allerlei gesehen: Schauplätze an sämtlichen malerischen oder weniger malerischen Orten, eigenbrötlerische Ermittler - und jetzt auch noch Schafe. Die deutsche Autorin Leonie Swann hat die flauschigen Tiere schon 2005 in ihrem weltweit übersetzten Bestseller "Glennkill - Ein Schafskrimi" in Irland auf die Suche nach des Rätsels Lösung geschickt.