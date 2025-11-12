Schonungslos spielt Jennifer Lawrence in "Die My Love" eine Mutter mit postpartaler Depression. Ein Thema, mit dem sich die Oscarpreisträgerin sehr gut auskennt.
Was geht in einer jungen Mutter vor, die sich nach der Geburt ihres ersten Kindes mit einer postpartalen Depression konfrontiert sieht? Das Drama "Die My Love" mit Jennifer Lawrence (35) und Robert Pattinson (39), das am 13. November in die deutschen Kinos kommt, geht dieser Frage schonungslos nach. Der klassischen Unterhaltung dient Lynne Ramsays Verfilmung des Romans von Ariana Harwicz nicht - sehr wohl aber einer wichtigen Lehrstunde in Sachen Empathie.