Der derzeit wohl beliebteste Kino-Bär steht vor der Rückkehr auf die Leinwand. Für "Paddington 4" konnten jetzt zwei namhafte Comedy-Autoren verpflichtet werden.
Der vierte "Paddington"-Kinofilm kann auf ein gänzlich neues Autoren-Duo bauen: Comedy-Legende Armando Iannucci (62), der etwa bereits die Politsatire "Veep - Die Vizepräsidentin" erdachte, wird gemeinsam mit seinem langjährigen Schreibpartner Simon Blackwell (59) das Skript zum nächsten Abenteuer des Marmeladen-Sandwiches liebenden Bärs verfassen, berichtet das US-Branchenmagazin "Variety". Auch der Regisseur des dritten Teils "Paddington in Peru" könnte für die noch unbetitelte Fortsetzung zurückkehren.