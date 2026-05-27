Der derzeit wohl beliebteste Kino-Bär steht vor der Rückkehr auf die Leinwand. Für "Paddington 4" konnten jetzt zwei namhafte Comedy-Autoren verpflichtet werden.

Der vierte "Paddington"-Kinofilm kann auf ein gänzlich neues Autoren-Duo bauen: Comedy-Legende Armando Iannucci (62), der etwa bereits die Politsatire "Veep - Die Vizepräsidentin" erdachte, wird gemeinsam mit seinem langjährigen Schreibpartner Simon Blackwell (59) das Skript zum nächsten Abenteuer des Marmeladen-Sandwiches liebenden Bärs verfassen, berichtet das US-Branchenmagazin "Variety". Auch der Regisseur des dritten Teils "Paddington in Peru" könnte für die noch unbetitelte Fortsetzung zurückkehren.

Profiliertes Autoren-Duo Iannucci ist ein profilierter Comedy-Autor. Der Serienschöpfer von "Veep" zeichnete in der Vergangenheit etwa auch für das Skript zur Komödie "The Death of Stalin" verantwortlich, bei der er auch Regie führte. Auch die in Deutschland weniger bekannte Politsatire "The Thick of It" stammt aus der Feder des Emmy-Preisträgers. Auch Simon Blackwell war, wie sein Schreibpartner Iannucci, bereits für den Oscar nominiert, gewann für seine Arbeit an "Veep - Die Vizepräsidentin" Emmy-Awards. Das Duo verfasst zum ersten Mal das Skript zu einem "Paddington"-Film.

"Paddington 2" als Highlight der Reihe

Die "Paddington"-Fortsetzung war im April dieses Jahres erstmals verkündet worden. Die bisherigen drei "Paddington"-Kinofilme kamen bei Publikum und Kritik exzellent an. Gerade "Paddington 2" aus dem Jahr 2017 mit Hugh Grant (65) als herrlich selbstverliebtem, abgehalfterten Schauspieler Phoenix Buchanan gilt vielen als nahezu perfekter Film. Das Sequel hielt auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" über lange Zeit ein perfektes Rating von 100 Prozent positiver Bewertungen.

Durch die bisherigen drei Kinofilme wurde Paddington zu einem globalen Phänomen. Die Filme basieren auf der Figur des Paddington Bär, die der britische Schriftsteller Michael Bond (1926-2017) im Jahr 1958 aus der Taufe hob. Vor allem in Großbritannien genießt die Buchreihe über den kleinen Bären mit einer Vorliebe für Orangenmarmelade Kultstatus. Der vierte Film könnte nun 2028 in den Kinos anlaufen - und damit passend zum 70. Geburtstag von Paddington Bär.

Die bisherigen drei Filme der Reihe haben weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar eingespielt. Bei den ersten beiden Teilen führte Paul King Regie, der auch am Drehbuch mitschrieb. Den dritten Teil inszenierte Dougal Wilson nach einem Drehbuch von Mark Burton, Jon Foster und James Lamont. Wilson soll sich laut des Berichts von "Variety" derzeit auch in Verhandlungen für eine Rückkehr auf den Regiestuhl befinden.