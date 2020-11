1 In den Kinosälen hinter der Fassade des alten Stuttgarter Bahnhofs fällt Ende Dezember der letzte Vorhang. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Stuttgarter Innenstadtkinos ziehen die Reißleine und geben das Metropol-Kino in der Bolzstraße auf – auch, aber nicht in erster Linie wegen der Corona-Krise.

Stuttgart - Das Stuttgarter Kino Metropol wird zum 31. Dezember seine Pforten schließen. Das haben am Dienstag die EM-Filmtheaterbetriebe der Firma Mertz mitgeteilt, die am Schlossplatz auch die Innenstadtkinos Gloria, EM und Cinema innehaben. Nach dem Ufa-Palast am Nordbahnhof verliert die Stadt damit nun auch ein Haus mit langer Tradition und großer Bedeutung für die Stuttgarter Kultur.

Die Corona-Pandemie habe die ohnehin schwierige Situation verschärft, sagt auf Nachfrage Margarethe Söhner, Sprecherin der EM-Kinos, der Hauptgrund für die Schließung sei aber ein anderer: „Der Pachtvertrag fürs Metropol läuft zum Jahresende aus und die Verhandlungen mit Union Investment, dem Gebäude-Eigentümer, sind gescheitert. Die finanziellen Vorstellungen lagen zu weit auseinander.“ Nun werden Bestuhlung und Projektion abgebaut.

Stuttgart verliert sein wichtigstes Festival-Kino

Mit dem Metropol verliert Stuttgart einen historischen Spielort. 1926 wurde hinter der Fassade des alten Stuttgarter Bahnhofs in der heutigen Bolzstraße der erste Ufa-Palast eröffnet und zum Premierenkino mit landesweiter Ausstrahlung. Filmstars wie Erroll Flynn waren dort zu Gast, er kam 1953 zur Premiere seines Films „Gegen alle Flaggen“.

Später entwickelte sich das Haus mit seiner Öffnung zur Straße und dem historischen Foyer mit den geschwungenen Treppen zum wichtigsten Stuttgarter Festival-Kino: Das Trickfilm-Festival nutzte es als einen zentralen Spielort, das Doku-Festival des SWR, das Indische Filmfestival und die Filmschau Baden-Württemberg sind nun heimatlos.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.