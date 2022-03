1 Welche Filme erwarten uns im April im Kino? Foto: Syda Productions/Shutterstock

Im April 2022 werden vor allem zwei Fortsetzungen mit Spannung erwartet. Wir geben einen Überblick, auf welche neuen Filme Sie sich freuen können.















Im April 2022 geht das filmische Harry-Potter-Universum in eine neue Runde. Und eine weitere Sage von der britischen Insel geht weiter – die Figuren in „Downton Abbey“ gehen auf Reisen. Was sonst noch dabei ist? Hier eine Übersicht.

Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse | Start: 07.04.2022

Genre: Fantasy, Abenteuer

Besetzung: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Mads Mikkelsen uvm.

Regie: David Yates

Das Spin-Off, angesiedelt im beliebten Harry-Potter-Universum geht weiter. In diesem Film muss der junge Albus Dumbledore (gespielt von Jude Law) seinen früheren Schüler Newt Scamander um Hilfe bitten. Gemeinsam kämpfen sie gegen Grindelwald, der eine Herrschaft reinblütiger Zauberer errichten will. In einer zunehmend gespaltenen Welt werden Liebe und Loyalität auf die Probe gestellt… Es bleibt also spannend!

Red Rocket | Start: 14.04.2022

Genre: Komödie, Drama

Besetzung: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss uvm.

Regie: Sean Baker

Der Ex-Pornostar Mikey Saber ist in Los Angeles aufgeschmissen und beschließt, sich in seine Heimatstadt Texas City, Texas, zurückzuziehen, wo seine entfremdete Frau und seine Schwiegermutter leben. Gerade als diese zerrüttete Familie wieder zu funktionieren scheint, lernt Mikey eine junge Frau namens Strawberry kennen, die an der Kasse eines örtlichen Donut-Ladens arbeitet. Er verfällt in alte Muster und will Strawberrys Wunsch erfüllen, ein Pornostar zu werden…

Eingeschlossene Gesellschaft | Start: 14.04.2022

Genre: Komödie, Drama

Besetzung: Florian David Fitz, Anke Engelke, Justus von Dohnányi, Nilam Farooq uvm.

Regie: Sönke Wortmann

Nach „Der Vorname“, „Das Wunder von Bern“ und „Contra“ startet im April ein neuer Film des deutschen Erfolgsregisseurs Sönke Wortmann in den Kinos. An einem Freitagnachmittag klopft es plötzlich an der Tür des Lehrerzimmers, in dem sich eine Gruppe von Lehrern versammelt hatte. Vor der Tür steht ein aufgebrachter Vater, der für die Abiturzulassung seines Sohnes kämpft – notfalls sogar mit Waffengewalt. Die Situation zwischen dem Elternteil und den unterschiedlichen Lehrern gerät zunehmend außer Kontrolle…

The Contractor | Start: 14.04.2022

Genre: Thriller, Action

Besetzung: Chris Pine, Ben Foster, Gillian Jacobs, Kiefer Sutherland uvm.

Regie: Tarik Saleh

Nach seiner unfreiwilligen Entlassung aus den U.S. Special Forces ist James Harper verzweifelt und verschuldet. Um seine Familie zu unterstützen, schließt er sich an der Seite seines besten Freundes Mike Denton einer privaten, paramilitärischen Organisation an. Bei einer verdeckten Mission in Berlin realisiert Harper jedoch, dass er in eine Verschwörung geraten ist. Eine Flucht durch Osteuropa beginnt.

The Northman | Start: 21.04.2022

Genre: Drama, Abenteuer, Historie, Action

Besetzung: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Björk uvm.

Regie: Robert Eggers

Island im 10. Jahrhundert. Als Kind muss Amleth mitansehen, wie sein Vater, der Wikingerkönig Aurvandil, von dessen Bruder ermordet wird. Amleths Mutter, Königin Gudrún, wird gefangen genommen. Der kleine Amleth flieht und schwört Rache. Jahre später, als gestandener Mann, kehrt er in seine Heimat zurück, um seinen blutigen Feldzug zu beenden.

Massive Talent | Start: 21.04.2022

Genre: Komödie, Action, Krimi

Besetzung: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Ike Barinholtz, Neil Patrick Harris uvm.

Regie: Tom Gormican

In seinem neuen Film spielt Nicolas Cage einfach sich selbst. In dem Streifen von Tom Gormican steht der Schauspieler vor dem finanziellen Ruin und muss ein Angebot über 1 Million Dollar annehmen, um den Geburtstag eines gefährlichen Superfans zu begleiten. Die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als Cage von einem CIA-Agenten rekrutiert wird und gezwungen ist, seiner eigenen Legende gerecht zu werden, indem er seine ikonischsten und beliebtesten Filmfiguren verkörpert, um sich und seine Lieben zu retten.

Die wundersame Welt des Louis Wain | Start: 21.04.2022

Genre: Historie/Biographie, Drama, Komödie

Besetzung: Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough uvm.

Regie: Will Sharpe

London am Ende des 19. Jahrhunderts: Hier spielt die außergewöhnliche, wahre Geschichte des exzentrischen britischen Künstlers Louis Wain. Er lebt mit seiner Mutter und seinen fünf Schwestern unter einem Dach. Aus finanzieller Not tritt Wain bald eine Stelle bei Illustrated London News an – und trifft mit seinen verspielten, manchmal sogar psychedelischen Zeichnungen von vermenschlichten Katzen einen Nerv…

Downton Abbey 2: Eine neue Ära | Start: 28.04.2022

Genre: Historie, Drama

Besetzung: Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery uvm.

Regie: Simon Curtis

Nachdem bereits 2019 ein Kinofilm zu der beliebten Serie erschien, folgt nun die Fortsetzung auf der großen Leinwand. Auf Downton Abbey brechen im Jahr 1928 turbulente Zeiten an: Um die Familienkasse aufzubessern, hat Lady Mary das Anwesen für einen Hollywood-Filmdreh zur Verfügung gestellt. Als die Filmschar anreist, bricht das Chaos aus. Genau zur rechten Zeit enthüllt Lady Violet, dass sie von einem früheren Verehrer eine Villa in Südfrankreich geerbt hat. Während die Crawleys noch über dieses Verhältnis rätseln, packen sie auch schon ihre Koffer: Die Familie reist an die sonnige Côte d’Azur, um die Erbschaft in Augenschein zu nehmen.

Wolke unterm Dach | Start: 28.04.2022

Genre: Drama

Besetzung: Frederick Lau, Romy Schroeder, Hannah Herzsprung uvm.

Regie: Alain Gsponer

Inspiriert von einer wahren Geschichte. Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sich Stewardess Julia und Krankenpfleger Paul im Flugzeug kennenlernen. Ab da an verbringen sie jede freie Minute miteinander, suchen sich ein schmuckes, abgeschiedenes Häuschen und machen mit Tochter Lilly das Glück perfekt. Doch dann stirbt Julia plötzlich und Paul steht vor dem Nichts. Lilly zuliebe verdrängt er seine Trauer und überfordert sich in dem Bemühen, ihr Vater und Mutter zugleich zu sein, irgendwie die Kredite fürs Haus aufzutreiben und ein Foto zu vergessen, das er in Julias Sachen gefunden hat.

Everything Everywhere All at Once | Start: 28.04.2022

Genre: Science-Fiction, Fantasy, Action, Komödie

Besetzung: Michelle Yeoh, Stephanie Hau, James Hong, Jamie Lee Curtis uvm.

Regie: Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Eine alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem sie allein die Welt retten kann. Plötzlich soll sie andere Universen erforschen, die mit den Leben verbunden sind, die sie hätte führen können. Doch etwas Böses bedroht die unendlichen Welten des Multiversums und Evelyn muss es aufhalten…

Wir wünschen viel Spaß beim Kinobesuch!