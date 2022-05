1 Welche Filme starten im Mai 2022? Foto: Zoran Zeremski/Shutterstock

Im Mai 2022 geht mit Doctor Strange das beliebte „Marvel Cinematic Universe“ in eine neue Runde. Und ein Kultfilm der 1980er bekommt eine Fortsetzung: In „Top Gun 2“ ist auch Tom Cruise wieder mit von der Partie. Was sonst noch dabei ist? Hier eine Übersicht.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness | Start: 04.05.2022

Genre: Fantasy, Action, Abenteuer

Besetzung: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong uvm.

Regie: Sam Raimi

Der neueste Marvel-Blockbuster verspricht wieder viel Spaß und Action – Popcorn-Kino vom Feinsten. Denn als Doctor Strange die Portale zu verschiedenen Universen öffnet, droht die Gegenwart aus dem Gleichgewicht zu geraten. Gemeinsam mit Wong und der Hexe Wanda Maximoff, die Marvel-Fans bereits als „Scarlet Witch“ bekannt ist, versucht er, die Portale zu schließen. Doch mit der Gottheit Shuma-Gorath taucht ein neuer mysteriöser Gegner auf – und die verschiedenen Realitäten scheinen sich kaum noch voneinander trennen zu lassen…

Liftoff – Mit dir zum Mars | Start: 05.05.2022

Genre: Science Fiction, Liebeskomödie

Besetzung: Cole Sprouse, Lana Condor, Mason Gooding, Zach Braff uvm.

Regie: Christopher Winterbauer

In nicht allzu ferner Zukunft wird der Mars terraformiert und von den besten und klügsten Mitgliedern der Menschheit kolonisiert. Zu ihnen gehört auch Lanas Freund Calvin, der eigentlich nur kurz auf dem Mars bleiben sollte. Sophie ist die Fernbeziehung leid und bewirbt sich ebenfalls für eine Mission zum Mars. , schließen sich zwei sehr unterschiedliche College-Studenten zusammen und schleichen sich an Bord einer Raumfähre zum roten Planeten, um dort mit ihren Liebsten vereint zu sein.

Memoria | Start: 05.05.2022

Genre: Fantasy, Drama, Mystery

Besetzung: Tilda Swinton, Agnes Brekke, Daniel Giménez Cacho, Jerónimo Barón uvm.

Regie: Apichatpong Weerasethakul

Eine schottische Orchideenzüchterin Jessica besucht ihre kranke Schwester in Bogota, Kolumbien. Dort wird sie jede Nacht von immer lauter werdenden Knallgeräuschen belästigt, die sie am Schlafen hindern. Gemeinsam mit dem Tontechniker Hernan versucht Jessica, das mysteriöse Geräusch zu identifizieren und am Mischpult zu rekonstruieren. Sie hört es noch mehrmals, offenbar nimmt aber niemand außer Jessica den Knall wahr...

Meine schrecklich verwöhnte Familie | Start: 12.05.2022

Genre: Komödie

Besetzung: Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava uvm.

Regie: Nicolas Cuche

Milliardär Francis Bartek hat genug von den Launen seiner drei Kinder und beschließt, ihnen eine Lektion zu erteilen. Er verkündet Philippe, Stella und Alexandre, dass er bankrott sei und von der Polizei gesucht wird. ist und bringt sie. Nun müssen seine verwöhnten Kinder das tun, was sie noch nie getan haben: Verantwortung übernehmen, arbeiten gehen und lernen, das Leben zu lieben und zu schätzen…

NICO | Start: 12.05.2022

Genre: Drama

Besetzung: Sara Fazilat, Sara Klimoska, Javeh Asefdjah, Andreas Marquardt, Brigitte Kramer

Regie: Eline Gehring

Nico, Deutsch-Perserin, emanzipiert und glücklich, ist die beliebteste Altenpflegerin bei ihren Patienten. Mit ihrer besten Freundin Rosa genießt sie den Sommer in Berlin. Ein rassistischer Angriff reißt die selbstbewusste Nico aus ihrem selbstbestimmten Alltag. Als sie im Krankenhaus aufwacht, stellt sie fest, dass sie doch nicht so selbstverständlich zur Gesellschaft zu gehören scheint, wie sie bisher dachte.

Das Licht, aus dem die Träume sind | Start: 12.05.2022

Genre: Drama

Besetzung: Bhavin Rabari, Vikas Bata, Richa Meena, Bhavesh Shrimali

Regie: Pan Nalin

Wenn du nichts hast, kann dich auch nichts aufhalten. Als die Magie des Kinos das Herz des neunjährigen Samay erobert, setzt er Himmel und Erde in Bewegung, um seine 35mm-Träume zu verwirklichen. Denn nachdem ihn sein Vater zum ersten Mal ins Kino mitgenommen hat, ist er fest entschlossen, Filmemacher werden. Zum Glück lernt er den Filmvorführer Fazal kennen...

I Am Zlatan | Start: 19.05.2022

Genre: Drama

Besetzung: Dominic Andersson Bajraktati, Granit Rushiti, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Linda Haziri

Regie: Jens Sjögren

Die Coming-of-Age-Geschichte von Zlatan Ibrahimovic erzählt von seinem Aufwachsen in einem rauen schwedischen Vorort. Als Sohn von Einwanderern aus dem Balkan war der Fußball Zlatans Befreiung aus einem harten Umfeld. Deswegen setzt sich der hochtalentierte Junge in den Kopf, im Profifußball durchzustarten. Sein bemerkenswertes Talent katapultierten ihn gegen alle Widerstände an die Spitze des internationalen Fußballs, wo er für Vereine wie Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United und AC Mailand spielte. Dabei vergisst Zlatan Ibrahimovic nie, wie es war, in einem Problemviertel aufzuwachsen.

Stasikomödie | Start: 19.05.2022

Genre: Komödie

Besetzung: David Kross, Henry Hübchen, Jörg Schüttauf, Deleila Piasko, Tom Schilling uvm.

Regie: Leander Haußmann

Mit Filmen wie Sonnenallee, NVA oder Das Pubertier hat Leander Haußmann schon die ein oder andere Komödie auf deutsche Kinoleinwände gebracht. Auch sein neuestes Werk, Stasikomödie, verspricht lustig zu werden. Ludger wird im Ost-Berlin Anfang der 80er Jahre von der Stasi angeheuert, um die oppositionelle Kunstszene im Prenzlauer Berg zu bespitzeln. Doch als er sich in die geheimnisvolle Nathalie verliebt, muss er sich zwischen einem Leben als gefeierter Untergrunddichter und seiner Karriere als Stasi-Agent entscheiden. Eine Entscheidung, die sich 30 Jahre später gegen ihn wenden wird...

Dog – Das Glück hat vier Pfoten | Start: 19.05.2022

Genre: Komödie, Drama

Besetzung: Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Ethan Suplee uvm.

Regie: Channing Tatum, Reid Carolin

Mit diesem Film gibt Schauspieler Channing Tatum auch sein Regiedebüt. Am Tiefpunkt angekommen ist der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs auf der Suche nach einem neuen Sinn im Leben. Der bietet sich ihm, als er auf die Schäferhündin Lulu trifft. Jahrelang stand sie im Dienst der US-Army - bis ihr Hundeführer starb. Jackson muss Lulu zur Beerdigung ihres Herrchens bringen. Also schnallen sich die beiden in einen 1984er Ford Bronco und rasen die Pazifikküste entlang, in der Hoffnung, rechtzeitig zur Beerdigung des Kameraden zu kommen - und das ist leichter gesagt als getan, denn die Hündin ist unberechenbar!

X | Start: 19.05.2022

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Besetzung: Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Martin Henderson, Kid Cudi uvm.

Regie: Ti West

Fans von Horrorklassikern wie „Texas Chainsaw Massacre“ dürften sich hierauf freuen. Im Jahr 1979 macht sich eine Gruppe junger Filmemacher auf den Weg, um in einem abgelegenen Bauernhaus im ländlichen Texas einen Porno zu drehen. Ihren einsiedlerischen, älteren Gastgebern haben sie davon jedoch nichts erzählt. Als jedoch die Nacht hereinbricht, wird das schon leicht aufdringliche Verhalten des Paaren plötzlich zusehends gewalttätig...

Top Gun 2: Maverick | Start: 26.05.2022

Genre: Action, Drama

Besetzung: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm uvm.

Regie: Joseph Kosinski

Im Leben des einstigen Flieger-Ass Maverick ist es im Laufe der Jahre deutlich ruhiger geworden. Als Fluglehrer ist es heute seine Aufgabe, der nachkommenden Generation zu zeigen, worauf es im Cockpit ankommt. Unerwartet muss er eines Tages dann aber doch noch einmal ins Cockpit steigen. Ein besonders heikler Auftrag erfordert seine langjährige Erfahrung und seine ausgefeilten Instinkte.

Die Täuschung | Start: 26.05.2022

Genre: Drama, Historie, Kriegsfilm

Besetzung: Colin Firth, Matthew Macfadyen, Johnny Flynn, Kelly Macdonald uvm.

Regie: John Madden

1943: Der Zweite Weltkrieg hat Europa erfasst, der D-Day steht kurz bevor und die Alliierten befürchten ein Massaker, wenn ihre ungeschützten Truppen in der Normandie landen. Mit allerhöchster Geheimhaltung hecken zwei britische Geheimdienstoffiziere deshalb die Operation Mincemeat aus, bei der sie eine Leiche mit falschen Papieren abwerfen, um den Nazi-Spionen eine falsche Strategie vorzugaukeln. Ob die gewagte Aktion aufgehen wird, ist ungewiss…