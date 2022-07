1 Welche Kinofilme erwarten uns im Juli 2022? Foto: Ground Picture/ Shutterstock

Diesen Monat wird es wieder göttlich im Marvel-Universum: Thor schwingt zum 4. Mal seinen Hammer. Auch Chris Evans ist wieder auf der Kinoleinwand zu sehen, allerdings nicht als Captain America, sondern in „The Gray Man“. In der deutschen Romantikkomödie „Liebesdings“ sehen wir Elyas M’Barek wieder auf der großen Leinwand.

Thor: Love and Thunder | Start: 07.07.2022

Genre: Fantasy, Action, Abenteuer

Besetzung: Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Natalie Portman uvm.

Regie: Taika Waititi

Der vierte Einzelfilm im Marvel Cinematic Universe über Thor wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Neben Chris Hemsworth als Titelheld sind auch Tessa Thompson als Valkyrie sowie Natalie Portman als Jane Foster wieder dabei. Erneut führt Taika Waititi Regie. Der Bösewicht Gorr, The God Butcher (der Götterschlächter) wird von Christian Bale verkörpert. Und die Bedrohung durch Gorr ist in diesem Film nicht die einzige Überraschung. Denn bekannt ist bereits, dass Jane Foster die Fähigkeit erhält, Thors Hammer Mjölnir zu halten und somit zur Donnergöttin zu werden. Die Handlung des Films basiert zum Teil auf der Comic-Reihe „The Mighty Thor“ (ANZEIGE).

Liebesdings | Start: 07.07.2022

Genre: Liebeskomödie

Besetzung: Elyas M’Barek, Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara uvm.

Regie: Annika Decker

Wer den Trailer sieht, könnte vermuten, dass Elyas M’Barek hier ein bisschen sich selbst spielt. Er verkörpert Marvin Bosch, Deutschlands größten Filmstar. Der landet nach einem missglückten Interview mit einer Boulevard-Journalistin im feministischen Off-Theater von Frieda. Während Frieda um die Zukunft des Theaters kämpft, hadert Marvin mit seiner Karriere und Berühmtheit. Und ganz nebenbei ergibt sich vielleicht auch noch die Chance auf die ganz große Liebe…

Corsage | Start: 07.07.2022

Genre: Historiendrama

Besetzung: Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield uvm.

Regie: Marie Kreutzer

Frau, Kaiserin, Mythos: Das ist Kaiserin Elisabeth von Österreich für viele. Heutzutage ist sie durch die Filme in den 1950er Jahren meist nur als „Sissi“ bekannt. Marie Kreutzers Historiendrama um Kaiserin Elisabeth schlägt andere Töne an. An Weihnachten 1877 wird Elisabeth, die für ihre Schönheit berühmt geworden ist, 40 Jahre alt. Um die Erwartungen, die an sie gestellt werden, zu erfüllen, unterwirft sie sich einem strengen Regime aus Fasten, Übungen, Frisuren sowie dem täglichen Vermessen ihres Körpers. Doch Elisabeth beginnt, gegen dieses Bild zu rebellieren…

The Gray Man | Start: 14.07.2022

Genre: Action, Thriller

Besetzung: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick uvm.

Regie: Anthony und Joe Russo

Die Russo-Brüder haben sich in den letzten Jahren vor allem durch Avenger-Filme einen Namen gemacht. Auch für „The Gray Man“ holen sie sich den Marvel-Schauspieler Chris Evans ins Boot. Dieser spielt hier allerdings einen skrupellosen ehemaligen CIA-Agenten, der es auf den Söldner Court Gentry, auch bekannt als „The Gray Man“, abgesehen hat. Der graue Mann wird von Ryan Gosling gespielt. Ana de Armas ist ebenfalls als Agentin in diesem Spionagethriller zu sehen.

Meine Stunden mit Leo | Start: 14.07.2022

Genre: Liebe, Drama, Komödie

Besetzung: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland uvm.

Regie: Sophie Hyde

Die pensionierte Schuldirektorin Nancy Stokes will sich nach dem Tod ihres Mannes endlich sexuell ausleben, Neues ausprobieren und erotische Abenteuer erleben, die ihr in ihrer Ehe verwehrt blieben. Dafür engagiert sie einen jungen Callboy, der sich Leo Grande nennt. Der ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch sympathisch, witzig und klug. Die beiden treffen sich häufiger und lernen sich dabei immer besser kennen.

Bibi & Tina – Einfach anders | Start: 21.07.2022

Genre: Familienfilm, Abenteuer

Besetzung: Katharina Hirschberg, Harriet Herbig-Matten, Holger Stockhaus, Kurt Krömer

Regie: Detlev Buck

Bereits seit 1991 begeistern „Bibi & Tina“ die Kinder in Deutschland. Was damals als Hörspielserie begann, wurde bald zu Zeichentrickserien und schließlich zu Realverfilmungen. Mit „Einfach anders“ erscheint im Juli 2022 die 5. Verfilmung von Bibi & Tina, alle unter der Regie von Detlev Buck. Neu ist die Besetzung: Zum ersten Mal schlüpft Katharina Hirschberg für einen Film in die Rolle der Hexe Bibi Blocksberg, ihre Freundin Tina wird von Harriet Herbig-Matten gespielt. Fans der Reihe kennen die beiden schon aus der Bibi-und-Tina-Serie (ANZEIGE). Gemeinsam müssen die Freundinnen in diesem Film gegen vermeintliche Aliens, Fake News und den mysteriösen V. Arscher kämpfen…

Monsieur Claude und sein großes Fest | Start: 21.07.2022

Genre: Komödie

Besetzung: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun uvm.

Regie: Philippe de Chauveron

Hatching | Start: 28.07.2022

Genre: Horror, Fantasy

Besetzung: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen uvm.

Regie: Hanna Bergholm

Tinjas Mutter war früher einmal Eiskunstläuferin und führt jetzt einen Blog, in dem sie das idyllische Leben ihrer Familie präsentiert. Die 12-Jährige tut alles, um ihrer Mutter zu gefallen und in die vermeintlich perfekte Familie zu passen. Nachdem Tinja eines Tages im Wald einen verwundeten Vogel findet, bringt sie sein seltsames Ei nach Hause und versteckt es in ihrem Bett, bis es schlüpft. Die Kreatur, die daraus schlüpft, wird gleichermaßen zur Freundin und zum Albtraum…

DC League of Super-Pets | Start: 28.07.2022

Genre: Animation, Action, Komödie, Familienfilm

Besetzung (Stimmen): Torsten Sträter, Enissa Amani, Emilia Schüle, Tahnee uvm.

Regie: Jared Stern

Als Superman und der Rest der Gerechtigkeitsliga entführt werden, muss Krypto, der Superhund, ein zusammengewürfeltes Rudel davon überzeugen, ihre eigenen neu entdeckten Kräfte zu beherrschen und ihm bei der Rettung der Superhelden zu helfen. Gemeinsam mit einem Hängebauchschwein, einer Schildkröte, einem Eichhörnchen und anderen tierischen Wegbegleitern beginnt das Abenteuer. Im Original werden die Super-Haustiere von Promis wie Dwayne „The Rock“ Johnson und Keanu Reeves gesprochen. Wer im Deutschen welche Rolle bekommt, ist noch nicht ganz klar, aber Prominente wie Torsten Sträter, Emilia Schüle und Tahnee sollen ebenfalls Sprechrollen ergattert haben.

The Survivor | Start: 28.07.2022

Genre: Historiendrama

Besetzung: Ben Foster, Billy Magnussen, Vicky Krieps, Peter Sarsgaard uvm.

Regie: Barry Levinson

Dieses Drama basiert auf der wahren Geschichte des Boxers Harry bzw. Hertzko Haft. Dieser erlebte als 14-Jähriger den Einmarsch der Wehrmacht in Polen und wurde 1941 nach Auschwitz deportiert, weil er Jude war. Dort wurde der von einem SS-Aufseher zum Boxer ausgebildet und musste in Schaukämpfen um sein Leben kämpfen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Verlierer wurde unmittelbar von den Nationalsozialisten ermordet. Nach dem Krieg wanderte Haft in die USA aus und wurde im Umfeld der Mafia zum Preisboxer. Der Film beschäftigt sich mit Hafts Lebensgeschichte sowie mit der Suche nach seiner großen Liebe.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Kinobesuch im Juli!