Kinofilm: Wicked ist erfolgreichste Musicaladaption ever

1 Cynthia Erivo (l.) und Ariana Grande können sich über den nächsten Rekord freuen. Foto: © Universal Studios. All Rights Reserved.

Nach einem Monat in den Kinos macht "Wicked" noch einmal einen Sprung. Der Film ist nun die erfolgreichste Verfilmung eines Bühnenmusicals, der Rekordinhaber von 2008 ist entthront. Doch der Triumphzug könnte schon bald zu Ende sein.











An seinem Startwochenende hatte "Wicked" schon diverse Rekorde gebrochen, nach über einem Monat in den (US-)Kinos hat die Broadway-Verfilmung die nächste Bestmarke geknackt. "Wicked" ist nun die erfolgreichste Adaption eines Bühnenmusicals der Geschichte. Der Film mit Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) spielte seit seinem US-Start am 22. November 634,4 Millionen US-Dollar ein. Den Rekord hatte bisher "Mama Mia!" gehalten. 2008 setzte die Verfilmung des Musicals mit den Songs von ABBA nicht inflationsbereinigte 611,5 Millionen Dollar um.