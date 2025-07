Kinocharts: Superman wehrt Konkurrenz ab und überholt Vorgänger

1 Für "Superman" David Corenswet geht es weiter nach oben. Foto: DC Studios/Warner Bros. Pictures/Alon Amir

"Superman" überzeugt in den USA weiter an den Kinokassen, verweist zwei hochkarätige Neustarts auf die Plätze. In Deutschland kommt "Superman" aber auch in der zweiten Woche nicht an einem ebenfalls großen Namen vorbei.











Link kopiert



Der neue "Superman" dominiert weiter die Kinocharts der USA. Der Reboot von "Guardians of the Galaxy"-Macher James Gunn (58) spielte an seinem zweiten Wochenende laut "Box Office Mojo" 57,3 Millionen US-Dollar ein. Gegenüber dem Startwochenende bedeutet dies einen Rückschritt von 54 Prozent - was aber völlig normal und im Rahmen ist. Insgesamt liegt der Auftaktfilm eines neuen DC-Universums in den USA nun bei einem Einspielergebnis von rund 235 Millionen Dollar. Weltweit stehen 406,8 Millionen zu Buche.