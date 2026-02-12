Nach der Einigung auf ein Paket zur Filmförderung herrscht in der Branche Euphorie. Der Beauftragte für Kultur und Medien erwartet für die nächsten Jahre eine große «Filmparty».
Berlin - Nach Krisenjahren erwartet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt einen Aufschwung für den deutschen Film. Der Bund habe die Filmförderung "mal eben verdoppelt" und gebe insgesamt 310 Millionen Euro, sagte der parteilose Politiker beim Produzententag der Filmbranche in Berlin. "Wir geben so viel Geld in diese Branche wie nie zuvor." Förderquoten würden erhöht.